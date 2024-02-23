صور| مريدو القطب الصوفي " ابو الحجاج الأقصري" يواصلون الاحتفال بالليلة الختامية لمولده

يواصل أهالي الأقصر احتفالات الليلة الختامية لمولد ابو الحجاج الأقصري، والتي انطلقت الاستعداد لها منذ أيام؛ استعدادًا لليوم الختامي، وسط أجواء من البهجة، والروحانيات.

واحتشد ميدان ابو الحجاج بمريدي القطب الصوفي يوسف ابو الحجاج، الذين جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية؛ احتفالًا بالليلة الختامية لمولده، بمدينة الأقصر، كما انتشر بائعو الحلوى والهدايا، ووزع الأهالي المشروبات والعصائر، والكباب، والأرز باللبن، كأحد الطقوس المتوارثة في مدينة الشمس.



ولد العارف بالله أبو الحجاج الأقصري، في أوائل القرن السادس الهجري ببغداد في عهد الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله، وينتهي نسبه إلى إسماعيل أبي الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

يضم مسجد ابي الحجاج ضريح العارف بالله، ودفن بجواره أبناءه منهم أحمد النجم، الذي تولى الطريقة من بعده فـكان له مكانته عند حكام القاهرة حتى قيل أنهم هم الذين ساعدوه في بناء المئذنة القديمة على الطراز الفاطمي، وكذلك شقيقه عبد المعطي، وبجواره ايضا تلميذه الشيخ عبد المعطي.

ودفن خارج باب المقام، أحفاد أبو الحجاج كما يوجد مقام الشيخ المغربي تلميذ وصديق الشيخ أبو الحجاج، ودفن بجواره ابن عمه جبريل.

كما يضم مقر مقام الشيخ أبو الحجاج كذلك مقام القديسة تريزا، لذا يعتبر هو المكان الوحيد الذي تجد فيه شيخًا مسلمًا يقدسه المسلمون، وقديسة يقدسها المسيحيون".

