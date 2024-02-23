تناول البيض يحمي من السكتة الدماغية.. دراسة توضح

ووفقا لدراسة مشتركة أجراها علماء صينيون وبريطانيون ونشرت في مجلة القلب، فإن تناول البيض هو في الواقع إجراء فعال في الوقاية من السكتة الدماغية وبالإضافة إلى ذلك، فإن محبي بيض الدجاج لديهم قلب أقوى، حسبما ذكر الخبراء العلميون.

ووجد مؤلفو العمل الجديد أن تناول بيضة واحدة فقط يوميا له تأثير وقائي كبير على السكتة الدماغية، ونقل موقع هارت عن العلماء قولهم إن تناول بيضة واحدة يوميا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 26%.

وعلى وجه الخصوص، قام متخصصون من كلية الطب بجامعة بكين بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 79 عامًا، والتي تم الحصول عليها في الفترة من 2004 إلى 2008 خلال دراسة استقصائية واسعة النطاق للسكان الصينيين، وتم اختيار ما يزيد قليلاً عن 420 ألف شخص لم يصابوا بالسرطان أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري وفي وقت لاحق، تم مراقبة هؤلاء الأشخاص باستمرار من قبل الأطباء لمدة 9 سنوات.

وبعد مقارنة المؤشرات الصحية للمشاركين في بداية الملاحظات ونهايتها، وجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون البيض بانتظام يتمتعون بحماية أفضل بكثير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية ووفقًا للخبراء العلميين، فإن المحتوى العالي من البروتين والفيتامينات والمواد النشطة بيولوجيًا سهلة الهضم (الفسفوليبيدات والكاروتينات) يحدد التأثير المفيد لتناول البيض على تأثيره على الجسم.

وأولئك الذين يتناولون البيض كل يوم أو كل يوم تقريبًا لديهم خطر أقل بنسبة 26% للإصابة بالسكتة الدماغية النزفية وانخفاض معدل الوفيات بسببها بنسبة 28%، بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى بنسبة 18%.

وقال الباحثون إن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية انخفض بنسبة 12% مقارنة بالمشاركين الذين لم يتناولوا البيض مطلقًا.