نانسي عجرم في ورطة بسبب إسرائيلي|الفنانة تخرج عن صمتها والإعلام الصهيوني يعلق

تصدر اسم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن تسببت في حالة من الجدل وغضب الجماهير إذ ظهرت مع مدون سياحة إسرائيلي، يدعى إيتزيك بلاس، على هامش حفلها الغنائي في قبرص، وكانت تصافح المدون وتتبادل معه الحديث.

نانسي عجرم

مدون إسرائيلي يضع نانسي عجرم أمام مرمى النار

بدأت القصة عندما، نشر إيتزيك بلاس، صور له برفقه الفنانة نانسي عجرم عبر حسابه الرسمي على موثع إنستجرام، وعلق قائلًا :" تحمست للقاء النجمة الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة القلب".

وبعد نشر الصور بدقائق، تفاجئت نانسي عجرم بموجة كبيرة من الانتقادات تلاحقها عبر مواقع السوشيال ميديا، واتهامها بالتطبيع خاصة أن الحرب على أهالى غزة مازالت مستمرة حتي الأن، وبعد الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان.

نانسي عجرم

وعلق إيدي كوهين، من يهود لبنان، على الصور، قائلًا :" فضيحة.. بعدما غنت في حفلات الصهاينة في نيويورك، المطربة المتصهينة اللبنانية نانسي عجرم تقابل الصهاينة وهذه المرة في قبرص وتركيا".

نانسي عجرم

الإعلام الإسرائيلي يعلق على صورة نانسي عجرم مع الدون إيتزيك بلاس

على ما يبدو أن الإعلام الإسرائيلي يلعب على الحالة النفسية لجماهير الوطن العربي، من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة الأخبار التي تتعلق بالمشاهير والذين يؤثرون على شريحة كبيرة من المجتمع العربي، إذ نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، تقريرا على الأمر، قائلة :"هل ستقع في المشاكل هذه المرة أيضا؟ التقطت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ذات الشعبية الكبيرة في العالم العربي، صورة مع مدون السفر الإسرائيلي إيتزيك بلاس".

ومن جانبه نشر الصحفي الإسرائيلي روعي كايس :"نانسي عجرم والإسرائيليون في حفلات رومانسية لا تنتهي".

גם הפעם היא תסתבך? הזמרת הלבנונית ננסי עג'רם, מהפופולריות בכל העולם הערבי, הצטלמה עם בלוגר הטיולים הישראלי איציק בלס@kaisos1987 @mayarachlin pic.twitter.com/aPjtCcr1V2 — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2024

دعوة قضائية ضد نانسي عجرم بسبب صورة المدون الإسرائيلي

قدم أحد المحامين اللبنانيين دعوى قضائية ضد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أمام النيابة العامة العسكرية، بعد ظهورها مع المدون الإسرائيلي خاصة أنها لم تكن المرة الأولى وأتى بالتزامن مع الحرب في جنوب لبنان.

وقال المحامي في بيان نشرته وسائل الإعلام اللبنانية :" "قانون مقاطعة إسرائيل حظّر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته".

نانسي عجرم

نانسي عجرم تخرج عن صمتها وترد على المنتقدين

رد الفنانة نانسي عجرم على حملة الهجوم الشرسة ضدتها، وذلك خلال منشور كتبته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك قائلة :" ما زلت عند وعدي بألا أعلّق على تفاهات بعض الموتورين.. والمحرضين والذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين .. شكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم. لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان. ولكل حاقدٍ وعد، وعدٌ بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد.. أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق، من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي".

نانسي عجرم

وأضافت نانسي عجرم :"لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة ولن ينال مني أي لاهثٍ وراء الأضواء.. هدفي واضح، وطنيتي لا تُمسّ ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوةٍ من مسيرتي.. ألقاكم في مواعيد نجاحٍ أخرى مقبلة بإذن الله.. لكم حبي ولهم دعاءٌ بالصبر".