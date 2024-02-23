نانسي عجرم| مشاهدات كليب مشكلتك الوحيدي خلال 24 ساعة

سجل كليب مشكلتك الوحيدي للفنانة نانسي عجرم أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية مشكلتك الوحيدي

أغنية مشكلتك الوحيدي من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، توزيع باسم رزق، وتقول كلماتها "أنا مشكلتك الوحيدي اللي مستحيل تنحلّ من هلّق لآخر عمرك عقلبك قاعدي رح ضلّ أنا هيي الكل ما بتظهر بحياتك بيختفوا كلّ البقيي إحتمال إنك تنساني هو صفر بالمية لو بيصير عمرك ألف ما بينمحي منّي حرف ما بينمحي مني حرف أنا موجودي بروحك وعلّمتك كيف تحسّ وبإيدي كتبت جروحك وأنا اللي بمحيها وبسّ

كانت قد طرحت نانسي أغنية مشكلتك الوحيدي بشكلٍ مسبق على يوتيوب بشكل صوتي فقط مع فيديو لعرض كلماتها في يونيو 2021 من ألبوم “نانسي 8” وسجلت أكثر من 6 ملايين مشاهدة.

أغنية نانسي عجرم من فيلم مقسوم “قلبي يامحتاس”

كانت أخر إصدارات نانسي من خلال أغنية “ٌلبي يامحتاس”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، التي تم طرحها ضمن أحداث الفيلم المصري “مقسوم”، من كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع:أحمد طارق يحيى إسماعيل نصرت، وتقول كلماتها "قلبي يا محتاس طمني على الإحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتذوب

دي الدنيا يومين يوم غلب ودمعة عين

يوم فوق السماء طايرين بتحدف ورد وطوب وأنا هعمل إيه ما أنا يعني لازم، لازم أعيش

وأسيب القلب براحته يدق وما يخبيش

تيجي مرة كده، تيجي مرة كده

يمكن تظبط مني في مرة ومتجليش

وأنا هعمل إيه ما أنا يعني لازم، لازم أعيش

الحب جميل وإحنا بتوع التفاصيل

طبطبة أو حضن طويل يستاهلو مننا مجهود

وأنا عمري ما أمل ولا أسيب اللهفة تقل

تتعقد مني أحل وأعدي بلاد وحدود