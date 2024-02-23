الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وسام أبو علي يتحدث عن ظهوره الأول مع الأهلي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعرب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على ميدياما الغاني بنتيجة 1-0 ، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأشار أبو علي إلى فرحته بمشاركة زملائه اللاعبين في هذا الفوز الصعب الذي يهديه لجماهير الأهلي المؤازرة للفريق طوال الوقت.

وأضاف: " انتظرت هذه اللحظة كثيرًا للمشاركة والظهور مع الفريق بشكل رسمي منذ توقيعي، وسعيد بأن تكون هذه أول مشاركة لأهمية اللقاء، وأتمنى دائمًا أن أكون عند حسن الظن أمام الجهاز الفني وجمهور الأهلي".

وأشار أبو علي إلى أنه يتمنى تسجل العديد من الأهداف المؤثرة، ولكن ما يشغله أكثر هو فوز الفريق، وأن يحقق الأهلي مزيدًا من الانتصارات باعتباره الهدف الأهم لجميع اللاعبين.

وأتم أبو علي حديثه: " سعيد بانسجامي سريعًا مع الأهلي رغم اختلاف حالة الطقس بين أوروبا والآن في إفريقيا، ولكني في حالة تركيز منذ انضمامي، لأني أعرف قيمة النادي الذي ألعب له وضرورة الدخول سريعًا في الأجواء لتقديم كل ما لدي من مستوى لخدمة الفريق".

وحقق الأهلي الفوز على فريق ميدياما الغاني بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات، في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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