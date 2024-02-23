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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معهد إعداد القادة يدرّب المرشحين على رئاسة المراكز البحثية غدًا

كريم همام
كريم همام

يعقد معهد إعداد القادة غدًا السبت، البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية المعادل لمنصب رئيس جامعة.

اختتام معسكر إعداد القادة والكوادر بجامعة الإسكندرية

ختام فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل المناصب القيادية بمعهد إعداد القادة

أكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية البرنامج التدريبي الذي يُعقد غدًا السبت لمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، والمعادل لمنصب رئيس جامعة.

معهد إعداد القادة يستهدف تطوير مهارات التخطيط

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن البرنامج يسهم في تزويد المرشحين بالمهارات اللازمة لقيادة وإدارة المراكز البحثية بكفاءة وفعالية، وتطوير مهارات التخطيط والتنظيم، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية. 

وأشار مدير معهد إعداد القادة إلى أن البرنامج التدريبي يعمل على تعزيز التواصل والتفاعل مع الفريق البحثي وتحفيز الابتكار والإبداع في المركز، والتأهيل لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

تعقد فعاليات البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير  للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة.

ويتضمن البرنامج التدريبي موضوعات متنوعة تمد المشاركين بالمهارات اللازمة ومنها فن القيادة الإدارية والجامعية، والتعرف على القضايا القومية ومكافحة الفساد، وتعريفهم بالجوانب القانونية فى مؤسسات التعليم العالي، وكيفية التعامل الإعلامي، مع تزويدهم بمهارات فن الاتيكيت والبروتوكولات والمراسم، واطلاعهم على مستجدات التحول الرقمي فى الدولة المصرية، وما توصلت إليه الجامعات، مع التوعية بأسس الأمن القومى.
 

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