اختتام معسكر إعداد القادة والكوادر بجامعة الإسكندرية

بمحافظة بورسعيد !!

اختتمت جامعة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة ، فعاليات معسكر إعداد الكوادر لفريق القادة الاجتماعين الجدد، الذى نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب- إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ٥٠ طالب وطالبة من كافة كليات الجامعة، بهدف إعداد قادة إجتماعيين قادرين على تحمل المسئولية، وتدريبهم على استثمار قدراتهم البشرية والانخراط فى سوق العمل والاستفادة من الأنشطة الطلابية بالجامعة ومشاركة خبراتهم مع طلاب وطالبات الجامعة.



كما أكد بيان الجامعة ان ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تنمية المهارات الشخصية لطلابها، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



أشرف على المعسكر الاستاذ شهاب محروس المكلف بتسيير أعمال الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، والأستاذ شريف صلاح مشرف فريق القادة الاجتماعيين، وتضمنت فعالياته العديد من الندوات والمحاضرات لتعريف الطلاب الجدد بدور إدارة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية التي تقدمها للطلاب خلال فترة دراستهم الجامعية.