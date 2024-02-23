الأهلي يحقق ثاني انتصاراته أفريقيًا خارج الديار تحت قيادة كولر

حقق فريق الأهلي رقم مميز بعد الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

ونجح الأهلي في وضع قدمًا بدور الـ8 من دوري الأبطال، حيث رفع الفريق رصيده إلى النقطة التاسعة متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وحقق الأهلي ثاني انتصاراته خارج الديار في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة المدير الفني مارسيل كولر، حيث أن الانتصار الأول كان أمام القطن الكاميروني في الجولة الخامسة النسخة الماضية 2023.

الانتصار الثاني جاء اليوم أمام ميدياما الغاني في الجولة الخامسة من دور المجموعات النسخة الحالية، ومن المفارقات العجيبة أيضاً الخروج الأهلي في المباراتين بشباك نظيفة.

الأهلي يهزم ميدياما ويضع قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 48 من عمر المباراة بصناعة أنتوني موديست.