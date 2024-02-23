الأهلي يكشف تفاصيل إصابة نيدفيد وياسر إبراهيم

كشف الدكتور أحمد جاب الله ، رئيس الجهاز الطبي للأهلي ، عن تفاصيل إصابة الثنائي ياسر إبراهيم وكريم وليد "نيدفيد" لاعبي الفريق في لقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الجمعة.

وفاز الأهلي على ميدياما بنتيجة 1-0 مساء اليوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وغادر ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد اللقاء بسبب الإصابة في الشوط الثاني وتم استبدالهما في اللقاء.

وأشار جاب الله إلى أن نيدفيد اشتكى من شد في عضلة السمانة كما أن ياسر إبراهيم عانى من آلام في العضلة الخلفية وسيبدأ فحوصات طبية لتحديد مدة غيابه.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.