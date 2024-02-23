الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كولر: حاربنا من أجل الفوز.. وحققنا انتصارا تاريخيا

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، أنه سعيد بالفوز على ميدياما الغاني بنتيجة 1-0 في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء:" سعداء بالفوز في هذه المباراة رغم كل الصعوبات التي تعرضنا لها".

وأضاف:" حفزت اللاعبين بين الشوطين وطالبتهم بالضغط وتحقيق الفوز خاصة أن الطقس ليس في صالحنا".

وتابع:" حاربنا من أجل الفوز وهذه أول مرة يفوز فريق مصري في كوماسي وهو ما يجله انتصاراً تاريخياً".

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا وخلفه شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني برصيد 5 نقاط ثم ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

 

مواد متعلقة

الأهلي يهزم ميدياما ويعزز صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
الجريدة الورقية