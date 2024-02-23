الجمعة 23/فبراير/2024 - 08:20 م 2/23/2024 8:20:38 PM

الاهتمام بالشباب من أولويات الدول التى تسعى للتقدم باعتبار أنه الحل للكثير من المشكلات فى مختلف المجالات.. وتسعى مصر للاستفادة من قدرات شبابها من خلال بعض البروتوكولات التى تعزز الابتكار والمعرفة.. وخلال الأيام الأخيرة تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة السباب والرياضة ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لتعزيز الابتكار والمعرفة وتنمية مهارات الشباب بهدف الارتقاء بجودة حياة الشباب المصرى من خلال تطوير مهاراتهم فى كل المجالات المعرفية والرياضية.. وشهد التوقيع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ويهدف البروتوكول إلى تحقيق الريادة والتميز فى الارتقاء بجودة حياة الشباب المصرى وتطوير نمط حياتهم من خلال الاهتمام بعناصر التنمية الرياضية بما يؤدى إلى تعزيز الإنتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم باعتبار أن النشاط الرياضى مثله مثل جميع المجالات التى تشكل قوى الدولة الشاملة التى تسهم فى دعم الأمن والاقتصاد الوطنى.. وتعمل الدولة على الارتقاء بحياة المواطنين معيشياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً من خلال تكثيف مثل هذه المبادرات والبروتوكولات المعرفية.

لما لها من تأثير كبير فى المجتمع بوجه عام وللشباب على وجه الخصوص.. وتتعامل وزارة الشباب والرياضة برؤية واستراتيجية واضحة مع المراحل السنية المختلفة وبشكل تربوى من خلال مراكز الشباب والأندية.. وتركز الاتفاقية على تقوية الأجيال المستقبلية وتمكينها من ابتكار حلول مستدامة لتيسير عملية المعرفة والبحث فى العالم العربى وتمويل المشروعات البحثية والأنشطة والمبادرات خاصة فى مجالات التعليم وريادة الأعمال والبحث والتطوير فى ظل رؤى وأفكار مشتركة بين مصر والإمارات لتمكين وتحفيز الشباب.. وحتى تكون الاتفاقية عملية وإيجابية تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والمؤسسة لمتابعة كل الأعمال الناتجة عن التعاون المشترك بينهم والمشاريع والبرامج المنفذة بهدف تعزيز البناء المعرفى وتنمية مهارات شباب.. مثل هذه المبادرات تؤكد أن عين الدولة وصناع القرار ليست على الحاضر فقط إنما على المستقبل الذى تمثله شريحة كبيرة جداً من المجتمع هى الشباب..



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