علماء يكتشفون مشروبات تضر المعدة بشكل كبير

تحتوي بعض المشروبات على مكونات ثقيلة أو تحتوي على الكثير من المكونات التي قد لا يتمكن الجهاز الهضمي من امتصاصها، ويشير الأطباء إلى أن المعدة هي أول من يعاني.

قام الخبراء العلميون بتجميع قائمة بالمشروبات التي يشكل تناولها تحديًا خطيرًا قد لا تتمكن معدتك من التعامل معها، حسبما أفاد موقع Healthinfo وتشمل هذه القائمة المشروبات التالية:

الكحول: تبين أن الكحول، وفقًا للمعالجين، هو الأكثر عدوانية بالنسبة للمعدة ويجب أن تتذكر دائمًا أن أي كحول هو مادة سامة لذلك، نظرا لأنه من المستحيل عدم الشرب على الإطلاق، اشرب المشروبات الكحولية بدقة بكميات صغيرة.

ويصنف العلماء المشروبات الكحولية القوية على أنها ضارة بشكل خاص، وكذلك تلك التي تحتوي على السكر والعديد من الإضافات الكيميائية نظرًا لأنها محرومة من العناصر الغذائية، ولكنها في الوقت نفسه مليئة بالسعرات الحرارية و"المواد الكيميائية"، فإن مثل هذه المشروبات تشكل ضربة للغشاء المخاطي، وكذلك للميكروبيوم المتوازن.

ووفقا للعلماء، تشمل هذه المشروبات الأغارودينت، والأماريتو، ومسكرات اليانسون، والفودكا، بالإضافة إلى الكوكتيلات المصنوعة من الكحول مع المشروبات الغازية.

وغالبًا ما يستخدم مشروب الروم أو التكيلا أو الجين أو الفودكا لتحضير الكوكتيلات، وخلطها مع المشروبات الغازية المختلفة مثل الكولا، وقال العاملون في مجال الصحة إن هذا المزيج يجعل الكوكتيلات بمثابة قنبلة من السعرات الحرارية ويزيد بشكل حاد من تركيز الكحول في الدم أثناء الامتصاص.

المشروبات المنشطة: وتشمل هذه الأنواع المقوية والكافيين - القهوة والشاي والمشروبات الغازية وأشار العلماء إلى أن تعاطيها يمكن أن يسبب الانتفاخ وتلف الغشاء المخاطي في المعدة، مما يؤدي إلى التآكل والقرح.

مشروبات الطاقة: يمكن أن يؤدي مزيج الكحول والمكونات المنشطة للمشروبات في الحالات الشديدة إلى تطور الغيبوبة الكحولية. ومن عواقب استخدامها أيضًا اضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات التمثيل الغذائي واختلال آليات النوم.