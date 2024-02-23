دورة تدريبية لإعداد مدربين معتمدين بإدارة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط

في إطار سعي مستشفيات جامعة أسيوط لتطبيق كافة السياسات والبرامج العالمية لمكافحة العدوى داخل منظومتها العريقة ولحرصها على سلامة المريض والعاملين بها، تم عقد دورة تدريبية لإعداد مدربين معتمدين “TOT” لفريق إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة هبة راشد المشرف العام على إدارة مكافحة العدوى.

وجاءت هذه الدورة ضمن توجه إدارة بمستشفيات جامعة أسيوط لتأهيل إدارة مكافحة العدوى للحصول على اعتماد الجودة كمركز تدريب معتمد.

وشملت الدورة فريق من أطباء و مشرفات تمريض بإدارة مكافحة العدوى، وامتدت الدورة لخمسة أيام، وذلك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مدير المركز، كما حاضر خلال الدورة مدربين دوليين، وفي نهاية فعاليات الدورة التدريبية اجتاز كافة المتدربين الدورة بنجاح

تمت هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واستمرت لمدة خمسة أيام، حيث تم تدريب مجموعة من الموظفين الطبيين والإداريين على أحدث السياسات والبرامج العالمية المتعلقة بمكافحة العدوى. كما تضمنت الدورة تعليم الطرق الفعالة للتعامل مع الحالات المشتبه بها والوقاية من انتشار العدوى داخل المستشفى.

بعد اجتيازهم لهذه الدورة بنجاح، ستتمكن هذه المجموعة من نقل المعرفة والتدريب لباقي الفرق العاملة بالمستشفى، مما سيسهم في تحسين مستوى الوعي والجاهزية لمواجهة أي تحديات مرتبطة بالعدوى داخل المستشفى وضمان سلامة المرضى والعاملين.