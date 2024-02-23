طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك بعد زواج 5 سنوات.. آية قرآنية حسمت سر الانفصال
استشهدت الفنانة بسمة ماهر بآية قرآنية لتعلن انفصالها رسميًا عن زوجها الفنان أحمد كشك، بعد زواج دام 5 سنوات، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك".
بسمة ماهر تعلن طلاقها رسميًا من أحمد كشك
وكتبت بسمة ماهر: ( "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم" .. تم الطلاق الرسمى بينى وبين أبو بنتى، أحمد كشك)، في حين التزم الفنان أحمد كشك الصمت ولم يعلق على طلاقه لزوجته وأم ابنته تاليا.
زواج بسمة ماهر وأحمد كشك
تزوجت بسمة وكشك منذ 5 سنوات في حفل زفاف ضخم شهد حضور نخبة مميزة من نجوم ونجمات الوسط الفني، وعدد من أصدقاء الثنائي المقربين، بعد قصة حب دامت لسنوات قبل الزواج، ثم أنجبا ابنتهما الوحيدة.
مسلسل بسمة ماهر في رمضان 2024
على صعيد آخر، تخوض بسمة ماهر موسم دراما رمضان لعام 2024، بدورها في الموسم الرابع من مسلسل "المداح" بعنوان "المداح: أسطورة العودة"، ويشاركها البطولة النجوم حمادة هلال، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، ومحمد عز، وتامر شلتوت، وحنان سليمان، وصفاء جلال.
أحمد كشك يخوض موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل “العتاولة”
في الوقت نفسه، يشارك أحمد كشك في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشاركه البطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وميمي جمال، وهدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.
آخر أعمال أحمد كشك
جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد كشك دوره في مسلسل "الأصلي"، بطولة ريهام عبد الغفور، ومنال سلامة، وإيناس كامل، وإسلام جمال، وإيهاب فهمى، وتامر نبيل، وأحمد الشامي، وشاهيستا سعد، ويوسف عثمان، وسارة نور، وجلا هشام، وأشرف زكي، وفتوح أحمد، وكريم عبد الخالق، وأيمن الشيوي، وأحمد والي، وأحمد عبد الحميد، وطه خليفة، ومحمد درويش، وولاء الشريف، وميدو ماهر.
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