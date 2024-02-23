27 فبراير.. مستشفيات جامعة أسيوط تطلق المؤتمر السنوي الـ 16 للتخدير والعناية

ينظم قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة أسيوط مؤتمره السنوي السادس عشر، يومي 27 و 28 فبراير الجاري، بالمبنى الإداري بالجامعة، بعنوان "نحو الأفضل مهنياً وأخلاقيا تواصلا مع الفرق الطبية"، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في مجال الرعاية الصحية وكما يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الفرق الطبية في مجال التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة.

تطوير المهارات المهنية والأخلاقية

وسيتناول المؤتمر مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بتطوير المهارات المهنية والأخلاقية وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. الجهود المبذولة في تنظيم هذا المؤتمر تأتي استمرارًا للتزام القسم بتطوير مجاله وتعزيز التحول الإيجابي في محيط الرعاية الصحية.

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم ورئيس المؤتمر، وبحضور الدكتور محمد بكر أستاذ التخدير والعناية المركزة ورئيس شرف المؤتمر، وتنظيم وإشراف كل الدكتور محمد عبد اللطيف، والدكتور حمدي عباس، والدكتور عصام عزت، والدكتور محمد بكري، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وشباب الأطباء من مختلف الجامعات المصرية

وسيكون المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الأطباء والممرضين والمهنيين في مجال الرعاية الصحية، وسيتضمن محاضرات وجلسات حوارية تركز على أحدث التطورات في مجال التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الأخلاقية والقانونية ذات الصلة.

وترحب مستشفيات جامعة أسيوط بمشاركة الجميع في هذا الحدث الهام، وتأمل أن يسهم المؤتمر في تعزيز التواصل والتعاون بين الفرق الطبية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق الأفضل للمرضى.