أبو العز فى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

يُعقد فى الثانية عشر ظهر غداً السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، للاتفاق على زي الفريقين وبعض الأمور التنظيمية الخاصة باللقاء.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للزمالك ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بجانب ممثلي نادي أبو سليم الليبي وطاقم التحكيم الجامبي المكلف بإدارة اللقاء.

وكان الزمالك خاض مرانه الأول صباح اليوم الجمعة في الجزائر استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.