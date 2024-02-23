على ماهر يقرر تصعيد الحارس أحمد عبد الرسول للمران مع الفريق الأول للمصري

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي اليوم الجمعة، تحت قيادة علي ماهر، مشاركة الحارس الشاب أحمد عبد الرسول حارس فريق المصري تحت 20 عامًا في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ستاد الكلية الحربية.

حيث أستقر علي ماهر بالتنسيق مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين، علي تصعيد أحمد عبد الرسول حارس المرمى بناشئي النادي البورسعيدي للفريق الأول.

ويأتي قرار مشاركة الحارس الشاب أحمد عبدالرسول، في ظل رغبة علي ماهر المدير الفني لفريق المصري في الاعتماد علي اللاعبين الشباب بالفترة القادمة، والاعتماد عليهم في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.



وكان الحارس أحمد عبد الرسول، البالغ من العمر 20 عامًا، انضم مطلع هذا الموسم إلى فريق الداخلية على سبيل الإعارة، قبل أن يُنهي تعاقده خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية ليعود إلى صفوف فريقه، وينضم لتدريبات الفريق الأول بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، والجهاز الفني لقطاع الناشئين بقيادة الكابتن عباس نور الدين وكذا الكابتن سيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بالقطاع.

أحمد عبدالرسول



جديربالذكر أن علي ماهر، قد استقر من قبل علي تصعيد من قبل الرباعي، إبراهيم ناجي وأبو الفتح أشرف، عماد عبد المعبود، محمد صالح "الزيز"، لاعبي فريق تحت 20 عامًا بالنادي والذي يقوده حمادة طلبة للتدريب مع الفريق الأول اعتبارا من اليوم الجمعة، بمعسكر الفريق بالقاهرة.



ويستعد المصري لمواجهة نظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المواجهة بين كلا الفريقين اليوم، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.