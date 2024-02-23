الدقهلية: 28 ألف سيدة منتفعة من خدمات "حقك تنظمى" بالمرحلة الأولى

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 27679 سيدة على مستوى المحافظة منهن 21555 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديرية الصحة بالدقهلية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات هى "ميت غمر- المنصورة -- محلة دمنة -أجا -بلقاس - المطرية - الجمالية نبروه تمى الأمديد ".

و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة بالدقهلية أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعيمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.