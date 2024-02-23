نقيب مهندسين القليوبية يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي

أكد المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية، خلال ادلائه بصوته في الإنتخابات، بمقر انتخابات النقابة بمدينة بنها، إن هذه المشاركة تعد واجب تجاه النقابة والمهنة، كما دعا جموع المهندسين بالمحافظة، بالنزول والادلاء بأصواتهم في إنتخابات التجديد النصفي التي تُجرى اليوم.

الجدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهندسين فتحت ابوابها اليوم، من 10 صباحًا حتى 7 مساءً في جميع النقابات الفرعية، لانتخاب 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، و3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن لمجالس شُعب: التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى انتخاب نصف أعضاء مجالس نقابات المهندسسين الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

كما أعلنت نقابة المهندسين بالقليوبية، قد أعلنت القوائم النهائية للمرشحين، حيث يتنافس 28 مرشحًا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة منهم مقعدين لشعبة مدني و2 آخرين لشعبة مكيانيكا و3 أعضاء لشعب كهرباء وعمارة و"غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية" بمعدل عضو واحد للشعب الثلاث.



ويتنافس فى شعبة الكهرباء 6 مهندسين مرشحين لاختيار مرشح واحد، كما يتنافس فى شعبة ميكانيكا 5 مرشحين لاختيار مرشحين، بينما يتنافس فى شعبة مدنى 7 مرشحين لاختيار مرشحين، أما فى شعبة عمارة فيتنافس 5 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم، كذلك يتنافس فى شعب "غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيمائية ونووية"5 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم.



كما تجرى انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية بواقع 5 أعضاء فوق السن و2 تحت السن والتعدين والبترول والفلزات والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بواقع 3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.