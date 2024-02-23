الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ندوات تثقيفية وأنشطة حرف يدوية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة الشباب " برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية والورش الحرفية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تناولت الندوة موضوع الإسعافات الأولية والمنفذة بمركز شباب أسنيت بعدد مستفيدين ٥٠ فتاة ، ألقت الندوة الدكتورة أية شفيق طبيبة بالوحدة الصحية ، والتي تناولت الإسعافات الأولية والاجراءات الواجب اتباعها في حالات الجروح والاغماء والحروق .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن خطة اندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتي ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية ) .

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