ندوات تثقيفية وأنشطة حرف يدوية لأعضاء أندية الفتاة والمرأة

نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة الشباب " برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة ، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية والورش الحرفية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تناولت الندوة موضوع الإسعافات الأولية والمنفذة بمركز شباب أسنيت بعدد مستفيدين ٥٠ فتاة ، ألقت الندوة الدكتورة أية شفيق طبيبة بالوحدة الصحية ، والتي تناولت الإسعافات الأولية والاجراءات الواجب اتباعها في حالات الجروح والاغماء والحروق .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن خطة اندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتي ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية ) .