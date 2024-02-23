ورشة عمل للمفروشات بمركز شباب كوم أشفين بالقليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة " إدارة الشباب " برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية والورش الحرفية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

تناولت الورشة تعليم عمل المفروشات والمنفذة بمركز شباب كوم أشفين بعدد مستفيدين 520 فتاة، تولت التدريب المدربة رشا كمال، والتي تناولت طريقة عمل المفروشات والاستفادة منها بعمل مشروع من المنزل .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن خطة اندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتي ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية ) .