21 مهندسا يتنافسون على 7 مقاعد بانتخابات التجديد النصفى بـقنا

يواصل المهندسين من أعضاء نقابة المهندسين بالتوافد على مقار اللجان الانتخابية، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة قنا 2024م، وذلك لاختيار 7 مهندسين من بين 21 مرشحًا على 7 مقاعد لمجلس الإدارة، حيث بدأت اللجان أعمال التصويت من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 7 مساءً، وذلك تحت إشراف قضائي.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات 2024 قد حددت مقار انتخابات التجديد النصفي 2024 لنقابة المهندسين الفرعية بقنا بواقع مقرين انتخابيين، أحدهما بمقر نقابة المهندسين الفرعية بقنا ويضم 6 لجان فرعية، والآخر بمقر نادي ريفورم بمدينة نجع حمادي ويضم لجنتين فرعيتين.

ويتنافس في شعبة كهرباء 4 مرشحين، وذلك لاختيار مرشح واحد من بينهم، كما يتنافس في شعبة الميكانيكا 4 مرشحين لاختيار مرشحين اثنين من بينهم، فيما يتنافس في شعبة مدني 8 مرشحين لاختيار مرشحين اثنين من بينهم، أما في شعبة عمارة يتنافس 3 مرشحين لاختيار مرشح واحد من بينهم، ويتنافس في شعب 'غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات وكيميائية ونووية مرشحين اثنين لاختيار مرشح واحد من بينهما.

وتنعقد انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشُعب الهندسية 'الكهربائية - المدنية - الميكانيكية - المعمارية' بواقع 5 أعضاء فوق و2 تحت السن، والشُعب الهندسية 'التعدين والبترول والفلزات - الكيميائية والنووية - صناعة الغزل والمنسوجات' بواقع 3 أعضاء فوق السن و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.