بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني (يلا شوت) اليوم في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني (يلا شوت) اليوم في دوري أبطال إفريقيا ، ويلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة قوية وصعبة على الفريق الأحمر الذي واجه صعوبات في رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي.

وجاءت المصاعب التي واجهت بعثة الأهلي بدءا من تعطل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة وتسببت في تأجيل السفر لمدة ساعتين، قبل أن تتعطل الطائرة في مطار أكرا بالعاصمة الغانية، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، وهو ما تسبب في عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولي الأهلي والسافرة المصرية بغانا في حل الأمر وتوفير طائرة صباح أمس الخميس ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

ونستعرض 5 معلومات عن مباراة الأهلي وميدياما الغاني بأفريقيا:

حافظ الأهلى على سجله خاليا من الهزائم فى دورى أبطال أفريقيا منذ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقيا فى دور المجموعات الموسم الماضى وتحديدا فى 11 مارس 2023 والتى انتهت بهزيمة الأحمر 5/ 2، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف الهزيمة.

لعب الأهلى منذ ذلك التاريخ 14 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا.

فاز خلالها فى 9 مباريات.

تعادل فى 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة.

سجل 27 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتعرضت الطائرة التي نقلت بعثة الأهلي من القاهرة إلى غانا لظروف طائرة بعدما ارتطمت بالمعدة التي كانت مسئولو عن تزويدها بالوقود، وتسبب في صعوبة صلاحيتها للطيران قبل أن يطلب مسئولي النادي الأهلي رحلة طيران جديدة من القاهرة لنقل البعثة من مدينة أكر إلى مدينة كوماسي التي ستقام بها المباراة.

وعكف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه نفسيا استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني ، حيث يرغب كولر في تجهيز لاعبيه نفسيا وفنيا قبل مباراة ميدياما، وإبعاد اللاعبين عن حالة التشتت التي انتابتهم بعد أزمة تعطل الطائرة، والاضطرار للإقامة في مدينة أكرا الغانية، والتي تبعد مسافة 250 كم عن مدينة كوماسي، التي تستضيف المباراة.

وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية على هامش التدريبات الماضية من أجل تطبيقها في مباراة اليوم المُرتقبة التي يأمل الأهلي في الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية ، ويرغب المارد الأحمر في إنهاء سلسلة التعادلات في دور المجموعات بالفوز على بطل غانا وحسم التأهل بنسبة كبيرة قبل الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز التنزاني بالقاهرة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة اليوم بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الغاني التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الغاني وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.

على جانب آخر، استعد فريق ميدياما جيدا قبل خوض لقاء اليوم من خلال تدريبات قوية وبروح معنوية مرتفعة، لاسيما بعدما رصدت إدارة النادي الغانى مكافآت مالية مجزية للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز على الأهلي وقطع خطوة مهمة نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.