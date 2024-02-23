رئيس الوزراء: "رأس الحكمة" البداية.. وصفقة أخرى من العيار الثقيل قريبًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك صفقة كبيرة، وصفها بأنها ستكون من العيار الثقيل مثل هذه الصفقة التى تم توقيعها مع الإمارات اليوم لتطوير رأس الحكمة.

وقال رئيس الوزراء إن مصر تتمتع بسواحل كبيرة على البحرين المتوسط والأحمر، وهذه الصفقة نموذج من شأنها تكون تكرارًا، وسيكون هناك صفقات من العيار الثقيل مثل هذه الصفقة قريبًا.



وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم فى مؤتمر صحفى عن توقيع أكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة رأس الحكمة من خلال شركة أبوظبى القابضة للاستثمار بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين، مشيرًا إلى أن الاتفاق المالى من جزءين، الأول شق نقدى بنحو 35 مليار دولار، والثانى حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35%.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء النقدى بنحو 35 مليار دولار سيأتى منه 15 مليار خلال أسبوع و20 مليار خلال أسبوعين، وتنازل شركة أبوظبى عن 11 مليار ودائع بالبنك المركزى، وبالتالى يدخل 15 مليارًا و14 مليارًا سيولة و11 مليارًا ودائع بالبنك المركزى وهم كانوا ودائع دين خارجى ولا يمكن التصرف فيهم، وسيتم استخدامها لحل أزمة الاقتصادية وسوق الصرف، لافتًا إلى أن الجانب الإماراتى سيضخ نحو 150 مليار دولار على مدى تنمية المنطقة والمشروع وبما يضمن استثمارات أجنبية.