بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني يلا شوت بدون تقطيع HD في دوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم لخوض مباراة أمام نادي ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويعاني الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الغيابات فى صفوف المارد الأحمر قبل مواجهة ميدياما الغاني بدوري ابطال افريقيا.

وتعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري سلبيا فى اطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويتصدر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ترتيب المجموعة الرابعة فى دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا برصيد 6 نقاط فيما حل فريق شباب بلوزداد الجزائري وصيفا برصيد 5 نقاط.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز على نادي ميدياما الغاني من أجل حصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

كما هي العادة، فإن مباريات دوري أبطال أفريقيا بدايةً من دور المجموعات، تُنقل فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” المشفرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وميدياما عبر قناة “beIN Sports HD 6" المخصصة لنقل دوري الأبطال.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكنك مشاهدة قناة beIN Sports HD 6 الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما على نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات الآتية:

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

التردد: 10810

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

الخطأ: 2\3

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2024

تقام مباراة الأهلي وميدياما يوم الجمعة 23 فبراير/شباط الجاري 2024 على ستاد تي إن آي وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.