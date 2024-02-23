يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني اليوم في دوري أبطال أفريقيا

بعد رفض تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يتناول الجميع الآن التحضيرات لهذه المباراة الهامة لفريق القاهرة ونظيره الغاني من أجل تحقيق الانتصار والتأهل في البطولة، كما يتساءل الجميع عن من سوف يفوز في هذه المباراة في ظل الصعوبات والعراقيل التي واجهها الفريق مؤخرًا، هذا بجانب عدم التمكن من السفر في الوقت المناسب بسبب حادث الطائرة التي تعرضوا لها في مطار أكرا، لذلك سننشر لكم الموعد الجديد لمباراة اليوم وقنوات البث المباشر والتشكيلة المتوقعة لهذه المواجهة.

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حافظ الأهلى على سجله خاليا من الهزائم فى دورى أبطال أفريقيا منذ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقيا فى دور المجموعات الموسم الماضى وتحديدا فى 11 مارس 2023 والتى انتهت بهزيمة الأحمر 5/ 2، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف الهزيمة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين فريق النادي الأهلي ونادي ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الساعة التاسعة مساءً اليوم السبت على ستاد السلام.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة النادي الأهلي ونادي ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة وميدياما الغاني عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين بوبو تراوري حكمًا لمباراة الأهلي وميدياما الغاني ، على أن يعاونه كل من موديبو ساماكي ، كمساعد أول، وأمادو بيلي، كمساعد ثانٍ.

ماتش الاهلي وميدياما الغاني 6 beIN Sports

تبحث الجماهير العاشقة علي تردد قناة بي ان سبورت الرياضية التي سوف تقوم بتقديم مباراة الاهلي امام ميدياما اليوم وذلك في اطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، والتي يسعي فيها الفريق الاحمر من تحقيق الفوز خصوصا وانة في صدارة المجموعة الرابعة بعد ان تمكن في الحصول علي 4 نقاط ، والجدير بالذكر ايضا ان هذة المباراة سوف تقام على ملعب TNA بارك، معقل الفريق الغاني ، وسوف تبدا في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة بي ان سبورت 6 beIN Sports الجديد 2024

نوفر لكم زوار موقع الوفد الكرام تردد قناة بي ان سبورت الرياضية السادسة وذلك من اجل متابعة جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا والتردد كالاتي :-

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 11054 (v) معدل الترميز 27500 تصحيح الخطأ ⅔ جودة الصوت والصورة HD

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي في الصدراة برصيد 6 نقاط.

المركز الثاني شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط.

المركز الثالث يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط.

المركز الرابع ميدياما الغاني برصيد 4 نقاط.

تشكيل الأهلي امام ميدياما المتوقع