مهرجان هرم الإبداع يكرم محمد التاجى

أعلن القائمون على مهرجان هرم الإبداع الدولى برئاسة الدكتور أحمد يسرى، تكريم الفنان القدير محمد التاجى بحفل أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي وذلك فبراير الجارى.

وصرح الدكتور أحمد يسري رئيس ومؤسس مهرجان هرم الإبداع الدولى، لقد شاهدنا مجهود كبير علي مدار السنوات الماضية بمهرجان هرم الإبداع الدولي السنوي.



وأضاف:" 8 مواسم من الإبداع تكريم كبار الشخصيات من مختلف الدول العربية الذين لديهم تأثير كبير فى المجتمع.

وتابع:" دورنا اظهار المزيد من الشخصيات من مختلف المجالات أمام العالم و اظهار الإبداع و التفوق في مختلف المجالات ".

واستكمل:" الدورة التاسعة مختلفة بمشاركة 9 دول عربية و تكريم ١٠ سفراء الدول العربية و بعض الوزراء بمصر".

تكريم نجوم الفن بحفل هرم الإبداع



ومن المكرمين فى الدورة التاسعة الفنانة ميرنا وليد، المطربة التونسية سيرين ميلاد، الفنانة نيفين الكردي، المطربة سلمي عادل، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، الفنانة القديرة ليلي عز العرب، بوسى الهوارى، الفنان علاء بسيوني، المطرب سامح يسرى، الفنانة غادة محمود، الإعلامية دعاء مجدى، الإعلامية لبنى عبد العزيز، الإعلامية هبه الله حلمي، الإعلامية دعاء زين، الصحفى، الإعلامية دانا أبو زيد، الناقدة والكاتبة الصحفية باكينام قطامش، مصطفى القصبى، الصحفى أحمد حمدي، الصحفى محمد تمساح، الصحفية علا إبراهيم، الإعلامي تامر الخطيب، مصطفي مجدى رئيس قسم الميديا بنقابة الإعلاميين د. رشا محمد أحمد دكتوراه تنمية مهارات التفكير، د. نظيمة حسين محمد سيدة أعمال، د. محمود شعبان رئيس مجلس سفراء البورد الأوروبي، الفنان مصطفى أبو العلا، د. بسمة ابراهيم محمد مديرة أكاديمية تعليمية وتحفيظ قران كريم، الإعلامي أحمد رضا، الإعلامية، سهام سراج،