مدبولي: مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعا للأصول
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة يوفر ملايين فرص العمل، مضيفًا أن القطار السريع والطريق الدولي الذي يتكون من 10 حارات يخدم المشروعات التنموية العملاقة ويؤسس لجمهورية جديدة حتى 50 أو 100 سنة مقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن “أكبر صفقة استثمار مباشر”، نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الجمعة، أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة وليس بيعا للأصول، منوهًا إلى أنه "لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب".
ولفت إلى أن من يتولى المشروع هما الجانب المصري ويمثله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجانب الإماراتي ويمثله شركة أبو ظبي التنموية القابضة، مشيرًا إلى أن الدولة تخصص الأرض مقابل أموال نقدية ويكون لها جزءا من الأرباح لتعظيم موارد الدولة عبر الزمن.
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