مدبولي: مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين الوظائف ويجذب 8 ملايين سائح (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة سيوفر ملايين فرص العمل خلال إنشاء المدينة وبعد إنشاءها وتشغيلها للشباب المصري.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن مدينة رأس الحكمة بعد تنفيذها ستجذب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح سنويًا.

وأشار إلى أن الإمارات ستضخ 150 مليار دولار خلال فترة تنمية وتطوير مشروع رأس الحكمة، موضحًا أن الدولة تستفيد بـ35 مليار دولار استثمارات مباشرة، وهي أكبر صفقة تعلن في الدولة، بالإضافة إلى ذلك تضمن الدولة دخول استثمارات أجنبية ستظل موجودة طوالمدة المشروع.

دخول 35 مليار دولار استثمارات مباشرة

وأوضح أن مشروع شراكة بين مصر والإمارات، لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ستسهم بدخول 35 مليار دولار في السوق المصرية خلال شهرين.

وذكر أن الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليارا، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة استثمارية بين مصر والإمارات.

وقع عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومن الجانب الإماراتي وزير الاستثمارات محمد السويدي.