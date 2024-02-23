أوديسيوس أول مركبة فضائية أمريكية تهبط على سطح القمر منذ 50 عامًا

هبطت المركبة الفضائية "أوديسيوس" التي صنعتها شركة "Intuitive Machines" ومقرها هيوستن، بنجاح على سطح القمر. وهي المرة الأولى التي تهبط فيها مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر، وهي أول مركبة أمريكية الصنع تصل إلى القمر منذ مهمات أبولو.

وكان أوديسيوس يحمل أدوات ناسا، التي قالت وكالة الفضاء إنها ستستخدم للمساعدة في الاستعداد للبعثات المأهولة المستقبلية إلى القمر في إطار برنامج أرتميس. أكدت وكالة ناسا أن الهبوط حدث في الساعة 6:23 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم 22 فبراير. وتم إطلاق مركبة الهبوط من الأرض في 15 فبراير بمساعدة صاروخ SpaceX Falcon 9.

بالنسبة الى اوقات نيويورك، كانت هناك بعض "المشكلات الفنية في الرحلة" التي أخرت الهبوط لبضع ساعات. وقال تيم كرين، المدير الفني لشركة Intuitive Machines، للصحيفة: "إن أوديسيوس موجود بالتأكيد على القمر ويعمل ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت المهمة قادرة على تحقيق أهدافها". لدى أوديسيوس نافذة محدودة مدتها أسبوع تقريبًا لإرسال البيانات مرة أخرى إلى الأرض قبل حلول الظلام وجعل المركبة التي تعمل بالطاقة الشمسية غير صالحة للعمل.

لم تكن شركة Intuitive Machines أول شركة خاصة تحاول الهبوط. قامت شركة Astrobotic بمحاولة الشهر الماضي باستخدام مركبة الهبوط Peregrine، لكنها لم تنجح. وتخطط شركة Intuitive Machines لإطلاق مركبتين أخريين للهبوط على سطح القمر هذا العام.