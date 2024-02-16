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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة يحقق طفرة كبيرة بالقطاع العقاري في مصر

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الخبير الاقتصادي، محمد حسن محلل أسواق المال، إن قطاع الأدوية يشهد تطور كبير، وهو أحد القطاعات المهمة، في ظل توقعات ارتفاع أسعار الأدوية، بما سيسهم في زيادة نتائج الأبراح في البورصة المصرية.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على فضائية "أزهري"، أن هناك عروض قوية على قطاع الأدوية في مصر.

وأضاف أن المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية شهدت تحركات إيجابية خلال الأسبوع الماضي، خاصة في قطاعي البنوك والعقارات، ولهما التأثير الأكبر على المؤشر.

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وشدد على أهمية القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن قطاعات العقارات سيحقق قفزات كبيرة بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة، وهو مشروع كبير وضخم، وسيتبعه توسعات كبيرة للشركات المدرجة في البورصة.

ولفت إلى أن القطاع العقاري من الأسهم الاندفاعية، ولم يشهد أي تراجعات من قبل، ومشروع رأس الحكمة سيحقق طفرة كبيرة بالقطاع العقاري في مصر.

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