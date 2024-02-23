رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يشمل إنشاء مطار دولي وفنادق سياحية عالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع رأس الحكمة يضم مدينة دولية كبرى لليخوت والسفن، وتتضمن تطوير وإنشاء مطار دولي وأحياء سكنية وفنادق عالمية ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة حرة خدمية وحيا مركزيا للمال والأعمال.

وأكد خلال كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية"، للإعلان عن “أكبر صفقة استثمار مباشر”، مساء الجمعة، أن الصفقة هي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر وهي مشروع تنمية رأس الحكمة الموجود في الساحل الشمالي الغربي لمصر وتأتي ضمن استراتيجية وخطة مصر الطموحة حتى 2050.

ونوه إلى أن مصر لها إمكانيات واعدة وظروفها المناخية يمكنها استيعاب المزيد والمزيد من الاستثمارات، كاشفا أن مخطط التنمية يشمل رأس الحكمة والعلمين الجديدة وسيد براني بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم.