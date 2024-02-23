المستشار الألماني يبدأ زيارة إلى روما يوم الجمعة المقبل

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبستريت، إن المستشار أولاف شولتز سيجرى زيارة إلى روما يومي 1 و 2 مارس المقبل.

وحسب سبوتنيك، أضاف هيبستريت - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن المستشار الألماني والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيعقدان مباحثات ثنائية يوم الجمعة المقبل؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا المطروحة على الساحة الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية إلى أن البابا فرانسيس سيستقبل المستشار أولاف شولتز في الفاتيكان، وسيصدر الجانبان بيانا مشتركا في ختام اللقاء الذي يعقد يوم 2 مارس المقبل.