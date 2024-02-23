منطقة الإسماعيليّة الأزهرية تعلن نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية القسم الأدبي بنين وفتيات.

وجاءت نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، على النحو التالي:

أولا: ( البنين)، المركز الأول: الطالب محمد حسن مصطفى، معهد محمد جبر، المركز الثاني: الطالب إبراهيم طنطاوي، معهد محمد جبر، المركز الثالث: الطالب عبدالرحمن حسن، معهد آل نوح النموذجي .

ثانياً: ( الفتيات)

المركز الأول: الطالبة فتحية عماد، معهد فتيات السحارة، المركز الثاني: الطالبة سمية تامر، معهد فتيات آل نوح النموذجي، المركز الثالث: الطالبة دنيا هاني، معهد فتيات جلبانة الإعدادي الثانوي.

وقدم فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، التهنئة للمعاهد وللطلاب الفائزين، متمنيًّا لهم التوفيق والسداد في المرحلة القادمة من التصفيات على مستوى الجمهورية.

وأكد فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد انة كان يشرف شخصيا ويتابع النتيجة وكان هناك لجنة مشكلة من المنطقة الازهرية لمتابعة الامتحانات فى كافة المعاهد التابعة للمنطقة من الحصول على نتيجة كل طالب مجتهد حتى يتثنى لة الفوز بدرجة علمية وترتيب فى الأوائل