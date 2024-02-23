الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو أنور يُعلن قأئمة طنطا لمواجهة بتروجيت

عمرو أنور المدير
عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقة لمواجهة بتروجيت  ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية في دوري المحترفين لكرة القدم .

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وشهدت القائمة ضم 22 لاعًبا حيث جاءت علي النحو التالي :

مصطفي الكومي، بيدو نصر  "حراس مرمي"، الحسيني سمير، أحمد علي ، محمد حموشة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، شهاب فتحي، حسون محمد، ابراهيم جمال، محمد السيد، نصر عبدالرازق، اقطاي عبدالله، ممادو رشيد ،  طاهر رمضان ، احمد أباظة ، عوض التهامي ، شريف الفقي ، ابراهيم حميدو ، اسلام واصل  ، محمد محسن شيكا . 

يُذكر أن طنطا سيواجه بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية  في دوري المحترفين، وستقام المباراة بينهما على ملعب بتروسبورت غدًا السبت في تمام الثالثة عصرًا.

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