مصرع فتاتين بميدان لبنان دهسًا تحت عجلات سيارة حكومية بالمهندسين

لقيت فتاتان حتفهما ، دهسا أسفل سيارة حكومية، تسير بسرعة بالغة، أعلى كوبري ميدان لبنان بمنطقة المهندسين بالجيزة، وتوالت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، ومصرع فتاتين أسفل عجلات سيارة حكومية بالجيزة.

على الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتبين وجود جثمانين لفتاتين شقيقتين، الأولى تدعى وفاء محمد حسن، وتبلغ 31 سنة، مقيمة بالجيزة، والثانية تعدى شيماء محمد حسن، تبلغ 28 سنة مقيمة بـ كفر الشيخ.

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرون في حادث انقلاب سيارتي “ملاكي وميكروباص بمحور 26 يوليو

كما لقي 8 أشخاص حتفهم ، وتعرض 7 آخرون للاصابة ، في حادث انقلاب سيارتي “ملاكي وميكروباص”، على طريق محور 26 يوليو، المتجه لـ الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث هرعت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين، وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.