مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ملاكي وميكروباص بمحور 26 يوليو

لقي 8 أشخاص حتفهم ، وتعرض 7 آخرون للاصابة ، في حادث انقلاب سيارتي “ملاكي وميكروباص”، على طريق محور 26 يوليو، المتجه لـ الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، حيث هرعت سيارات الإسعاف على الفور لمكان الحادث.

مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرون في حادث انقلاب سيارتي “ملاكي وميكروباص بمحور 26 يوليو

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارتين، وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

قرار جديد في واقعة سرقة منزل علي يد 3 متهمين بطوخ

كما أمرت جهات التحقيق بطوخ ، بتجديد حبس 3 اشخاص 4 ايام على ذمة التحقيقات ، بتهمة السطو على منزل بدائرة مركز شرطة طوخ وسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية وتقييد مالك المنزل وزوجته بالحبال والتعدى عليهما بالضرب واعترفوا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية ، يفيد ورود بلاغ لمامور مركز شرطة طوخ بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من منزل بدائرة المركز.

توصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة عاملَين وطالب قاموا بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل منزل بدائرة مركز شرطة طوخ عقب تكبيل وتكميم مالك المنزل وزوجته "مسنان" والتعدى عليهما بالضرب وإصابتهما وتهديدهما بسلاح نارى وتم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليهما بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل مسكنهما وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المصوغات الذهبية المستولى عليها.