قرار جديد في واقعة سرقة منزل على يد 3 متهمين بطوخ

أمرت جهات التحقيق بطوخ ، بتجديد حبس 3 اشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات ، بتهمة السطو على منزل بدائرة مركز شرطة طوخ وسرقة مبلغ مالى ومصوغات ذهبية وتقييد مالك المنزل وزوجته بالحبال والتعدى عليهما بالضرب واعترفوا بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق .

سرقة مصوغات ذهبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية ، يفيد ورود بلاغ لمامور مركز شرطة طوخ بسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى من منزل بدائرة المركز.

توصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعة عاملَين وطالب قاموا بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من داخل منزل بدائرة مركز شرطة طوخ عقب تكبيل وتكميم مالك المنزل وزوجته "مسنان" والتعدى عليهما بالضرب وإصابتهما وتهديدهما بسلاح نارى وتم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليهما بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل مسكنهما وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالى المصوغات الذهبية المستولى عليها.

الأستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

كما ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني بالمنيا.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيًا، وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.