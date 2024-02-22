موعد المعسكر الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن

ينتظم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في معسكر مغلق ١٢ من شهر مارس المقبل ، استعدادا للمشاركة في منافسات دورة دبي الودية.

وتقام منافسات دورة دبى الودية، المقرر انطلاقها بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا، خلال الفترة من 22 حتى 26 من الشهر ذاته.

وياتي تشكيل الجهاز الفنى المنتخب الوطني كاملاً على النحو التالي

حسام حسن مدير فنياً .

ابراهيم حسن مديرا للمنتخب الوطني.

طارق سليمان : مدرب عام

محمد عبد الواحد : مدرب

سعفان الصغير : مدرب حراس .

مانويل باريونوفو : مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر : مدير إداري

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي و الإداري.

وقرر حسام حسن ، إعلان قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر في الثالث من مارس.