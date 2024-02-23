الدقهلية :افتتاح معارض " اهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائيه بالمراكزوالمدن

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه امس الخميس عدد من رؤساء المراكز والمدن بافتتاح معارض " اهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضه كل في نطاقه وهم مراكز ( جمصة - شربين - طلخا - اجا - السنبلاوين - ميت سلسيل - بنى عبيد - الكردى المطرية - الجمالية ) .

حيث كلف كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ، و هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجماليه ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطريه ، و عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة جمصه ، و أميمة السعيد رئيس مدينة الكردي ، وربحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل ، واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بني عبيد ، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة اجا ، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، و ابراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين .

وواضح "المحافظ " بان جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تترواح من 15 % الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي .

كما أوضح "مختار" بأن عدد معارض اهلا رمضان بالدقهليه بلغت 21 معرض وتم وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه بمراكز ومدن واحياء المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصوره .

ووجه "المحافظ " بشن حملات مكثفة يومياً بالتنسيق مع مديرية التموين للمرور علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع . واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين..

والجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد افتتح امس عدد 2 معرض اهلا رمضان بمدينة المنصوره بنطاق حي غرب وحي شرق المنصوره بشارع الجيش وشارع عبد السلام عارف ، وكلف كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بافتتاح عدد من المعارض بمراكز ومدن منية النصر ودكرنس ومحلة دمنة وبلقاس ونبروه .