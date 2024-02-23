الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الدقهلية :افتتاح معارض " اهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائيه بالمراكزوالمدن

بوابة الوفد الإلكترونية

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه امس الخميس عدد من رؤساء المراكز والمدن بافتتاح معارض " اهلا رمضان "  للسلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضه كل في نطاقه وهم مراكز ( جمصة - شربين - طلخا - اجا - السنبلاوين - ميت سلسيل - بنى عبيد - الكردى المطرية - الجمالية ) .

حيث كلف كل من  رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ، و هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجماليه ، والمحاسب نادر محي رئيس مركز ومدينة المطريه ، و عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة جمصه ، و أميمة السعيد رئيس مدينة الكردي ، وربحه دياب رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل ، واللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة بني عبيد ، واللواء صبري عبده رئيس مركز ومدينة اجا ، و حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين ، و ابراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين .

وواضح "المحافظ " بان جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تترواح من 15 % الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي .

كما أوضح  "مختار" بأن عدد معارض اهلا رمضان بالدقهليه بلغت 21 معرض وتم وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه بمراكز ومدن واحياء المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصوره .

ووجه "المحافظ " بشن حملات مكثفة يومياً بالتنسيق مع مديرية التموين للمرور علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع . واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.. 

 والجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد افتتح امس عدد 2 معرض اهلا رمضان بمدينة المنصوره بنطاق حي غرب وحي شرق المنصوره بشارع الجيش وشارع عبد السلام عارف ، وكلف كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بافتتاح عدد من المعارض بمراكز ومدن منية النصر ودكرنس ومحلة دمنة وبلقاس ونبروه . 

الجريدة الورقية