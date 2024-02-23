إقبال متوسط على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بالشرقية

شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة المهندسين بالشرقية، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 53 ألف مهندس تقريبًا، والتي تُجرى بمقر النقابة الفرعي بمدينة الزقازيق، تحت إشراف قضائي كامل، بمقر النقابة الفرعية بمدينة الزقازيق.

وقال المهندس أحمد مرسي، آمين عام نقابة المهندسين بالشرقية، في تصريحات للوفد، إن انتخابات التجديد النصفي تُجرى على 7 مقاعد عضوية بنحو 4 مقاعد للشعبة المدنية بمنافسه 25 مرشحًا،، ومقعدين للشعبة الكهربائية بمنافسة 6 مرشحين، ومقعد واحد للشعبة الميكانيكية بمنافسة 5 مرشحين.

وأشار إلى أن الانتخابات تشهد الآن إقبالا من الزملاء المهندسين، وذلك لأختيار مرشحين في مجلس النقابة الفرعي، وكذلك في انتخابات مجالس شعب النقابة العامة والتي تُجرى فى تخصصات: «مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، وكمياء، غزل ونسيج ، تعدين وبترول»، لافتا إلى أن الإنتخابات تتم داخل 12 لجنة فرعية بالشرقية.