مصطفى نجيب يهنئ زوجته الباحثة شيماء عيد لحصولها على الماجستير في الآداب

يهنئ مصطفى نجيب رئيس قسم الميديا في بوابة الوفد الإلكترونية، زوجته الباحثة شيماء عيد، لحصولها على درجة الماجستير في الآداب من قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة.

وكانت رسالة الماجستير بعنوان "شرح ابن الصلاح على صحيح مسلم.. دراسة في المنهج والمصادر" بكلية الآداب بجامعة القاهرة.

وتشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور أحمد عطا إبراهيم حسن أستاذ الحديث وعلومه بجامعة القاهرة "مشرفًا"، والأستاذ الدكتور علي عبدالباسط مزيد، أستاذ الحديث وعلومه بكلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان جامعة الأزهر "رئيسًا وعضوًا"، الأستاذ الدكتور خطري عرابي أبو ليفة أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة "عضوًا".

كما حضر مناقشة الرسالة الأستاذ الدكتور عصام فاروق، أستاذ أصول اللغة ووكيل كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر.

وتتمنى صحفية الوفد، المزيد من التقدم والنجاح للباحثة شيماء عيد في حياتها ودراستها القادمة، وأن يحفظها الله بحفظه.