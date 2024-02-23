الجمعة 23 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

العدل تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "عتبات البهجة" استعدادًا لعرضه في رمضان 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

طرحت العدل جروب، البوستر الرسمي لمسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، المشارك في الموسم الرمضاني 2024.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة


المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

ورؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وينتمي مسلسل عتبات البهجة إلى الدراما الخفيفة، ويعد من أكثر المسلسلات في موسم دراما رمضان 2024 التي ينتظرها الجمهور، إذ أن القصة تتميز بالحبكة الدرامية الخاصة.

المسلسل مأخوذ من رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ويناقش العمل عدة قضايا اجتماعية، أبرزها فكرة إهمال الأبناء لوالديهم في زمن التطور التكنولوجي، ويكون فيها يحيى الفخراني رجل تخطى الـ50 من عمره وتوفيت زوجته منذ سنوات ويعيش وحيدًا.

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