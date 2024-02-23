واصلت قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،حملاتها بمشاركة مديريتى أمن (بنى سويف - مطروح) من ضبط تشكيل عصابى وعامل لسرقتهم 12 سيارة نقل.

سقوط تشكيل عصابي وعامل ..بتهمة سرقة 12 سيارة نقل فى بني سويف ومطروح

فى مديرية أمن بنى سويف؛ تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص) تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة مركز شرطة سمسطا وبحوزتهم (2 سيارة ربع نقل "يُستخدمان فـى السرقة").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة، وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها 11 سيارة نقل.

وفى مديرية أمن مطروح؛ ضبط (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة الحمام).. لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الحمام.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشد عن السيارة المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

القبض على 5 عناصر إجرامية في الأقصر والدقهلية والمنوفية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر والمنوفية وقنا والدقهلية جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر،عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الشابو وفرد محلى وطلقتين، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدري الشابو، الهيروين، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وميزان حساس، وتم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، وبحوزتهما 1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وفرد محلي وطلقة، وتم ضبط 3 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة الحشيش، الهيروين، الآيس، وفرد محلي وطلقة.

وفي مديرية أمن قنا ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وفي مديرية أمن الدقهلية تم ضبط عنصرين إجراميين له معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ودراجة نارية دون لوحات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ أكثر من مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.