المخلفات و الاستثمار البيئى "ندوة" فى دندرة بقنا

نظم جهاز شئون البيئة بالتعاون مع جمعية النيل لتنمية المجتمع بقنا، ندوة بعنوان "المخلفات و الاستثمار البيئى" ذلك فى إطار مبادرة اتحضر للاخضر استهدفت الندوة عدد من السيدات و الرجال من قرية دندرة بمدينة قنا.

أدار حوار الندوة زينب ابو النجاه عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النيل للتنمية و بحضور المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة فرع قنا، ومحمد محمود الجبلاوى نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمحافظة قنا، والشيخ علاء السويسه أمام مسجد سعودي.

بدء فاعليات الندوة محمد محمود الجبلاوى نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمحافظة قنا، عن حق الإنسان فى بيئية نظيفة و عليه واجبات الحفاظ عليها واتباع السلوكيات الإيجابية.

حاضر بالندوة المهندس أسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بقنا، بدء بتعريف المخلفات و اثارها على البيئة من التلوث و اسباب المشكلات البيئية و موضحا تصنيف و انواع المخلفات الصلبة و المتبقيات الزراعية و الاستفادة من إعادة التدوير خلال الاستثمار البيئى فى إقامة المشروعات.

فيما تناول الشيخ علاء السويسه أمام مسجد سعودي بالقرية البيئة من المنظور الدينى و حث الحضور على الحفاظ على البيئة و الاستفادة من الموارد الطبيعية .