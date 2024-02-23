مشهد مخيف .. لحظة تفكك جناح طائرة في الجو (فيديو)

شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأمريكية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجو.

وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجو.حسب روسيا اليوم.

وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة.