الجمعة 23 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مشهد مخيف .. لحظة تفكك جناح طائرة في الجو (فيديو)

جناح الطائرة
جناح الطائرة

شاهد أحد ركاب رحلة تجارية متجة من سان فرانسيسكو إلى بوسطن الأمريكية مشهدا غير عادي عندما نظر من النافذة ورأى جناح الطائرة يتفكك في الجو.

وقال الراكب إنه كان قلقًا بعض الشيء بعد الإقلاع عندما شعر بأن الطائرة تهتز، حيث قام بفتح ستارة النافذة ورأى جزءًا من جناح الطائرة "يتفكّك" في الجو.حسب روسيا اليوم.

وأعلن الطيار بهدوء أنه سيحوّل مسار الرحلة إلى مدينة دنفر لتغيير الطائرة، حيث هبطت الطائرة هناك بأمان، وفقًا لشركة الخطوط الجوية المتحدة.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنها ستجري تحقيقًا في الحادثة.

مواد متعلقة

أردنيون يتظاهرون احتجاجًا على القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة

الجيش الإسرائيلي: لا يوجد ما يمنع عودة مستوطني بعض مناطق غلاف غزة إلى منازلهم

بايدن يعلن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا

أمريكا والبرازيل تشاركان في استضافة الاجتماع الوزاري لبعثة دعم الأمن في هايتي

بيسكوف يعلق على تعليق عضوية روسيا بمعاهدة الأمن الجماعي

أولمرت: هدف عصابة نتنياهو النهائي تطهير الضفة من الفلسطينيين

الدفاع الفرنسية: باريس ستزود يريفان بصواريخ دفاع جوي

الصحة بغزة: 104 قتلى خلال 24 ساعة ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام
الجريدة الورقية