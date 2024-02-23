القباج تفتتح الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» 

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء أمس الخميس فعاليات الدورة الـ 66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، وذلك بحضور وزيري البيئة والتنمية المحلية، ونائب وزير السياحة، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الحرفية واليدوية، ومدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، ورئيس قطاع إدارة الممتلكات والأصول في كايرو فستيفال سيتي مول.



وتقام النسخة الـ 66 للمعرض هذا العام تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، وبنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكايرو فستيفال سيتي مول، ويبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتباراً من صباح اليوم الجمعة الموافق 23 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.



وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي، بصحبة السادة الوزراء والحضور على تفقد أروقة المعرض ومنتجات العارضين، حيث أشادوا بالمنتجات المعروضة وجودة الخامات المستخدمة في المنتجات والخامات البيئية المصنوعة منها، كما أداروا حواراً مع العارضين واستمعوا لآرائهم ومتطلباتهم.



وأطلقت القباج خلال احتفالية افتتاح معرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية» بطاقة "حرفي"، والمعني بها إتاحة خدمات مالية وغير مالية للحرفيين، وفتح المجال لمد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهم، ويشمل ذلك توفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بسعر فائدة يتراوح بين 7% و13% وفقاً لشرائح القرض المختلفة، وتوفير فرص التدريب وتنمية المهارات على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق وخدمات الشمول المالي، والدعم الفني في تحسين وتنوع التصميمات، بالإضافة إلى التمتع بمبادرة البنك المركزي من خلال فتح "حساب النشاط الاقتصادي" المجاني، وإتاحة فرص التسويق داخل وخارج مصر.



تنمية الوعي التأميني لدي الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال



هذا وتحرص الوزارة على تنمية الوعي التأميني لدي الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات وشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك من خلال تيسير وتبسيط إجراءات الاشتراك في نظام تأمينات اجتماعية، للتمتع بها في حالات التقدم في العمر وبلوغ سن المعاش، أو في حالات البطالة، والمرض، والطوارئ.





وقد أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إمكانية منح أسعار تفضيلية على المواد الخام لحاملي كارت حرفي، بالإضافة إلى خدمات تشغيلية أخرى.



وسلمت القباج عددا من الشهادات لمتدربي برنامج "حرفي" لدعم صغار ومصنعي الحرف اليدوية والتراثية والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع البنك المركزي المصري.



كما شهدت نيفين القباج توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي والمجلس التصديري للحرف اليدوية ومؤسسة النداء، ويهدف البروتوكول إلى إنشاء مصنع سجاد يدوي يضم 800 عامل وأكثر من 200 نول، مع اعتبار دعم فرص التمكين الاقتصادي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" القادرين على العمل لتخريجهم من الدعم إلى الإنتاج.



وقد تابع الحاضرون خلال احتفالية الافتتاح عروض فنية لفرقة فنون شعبية من محافظة البحر الأحمر باعتبارها أحد ضيوف شرف المعرض في دورته الجديدة، كما تم عرض أزياء "ديارنا" للملابس التراثية تحتوي على تشكيلة من الملابس الحريمي التقليدية والمعاصرة قام بتصميمها مجموعة من المصممات والمصممين شركاء الوزارة باستخدام أقمشة محلية الصنع وصديقة للبيئة.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن معرض "ديارنا" يقام سنويا منذ عام 1964 ويستضيف حرفيين من جميع أنحاء الجمهورية، بهدف دعم الاقتصاد الإبداعي لتمكين الحرفيين من الوصول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص مبيعات مباشرة، والقيمة لذلك النوع من المعارض هو مزيج من الأهداف الاقتصادية وتعزيز فرص الإنتاج والتسويق وتدوير رأس المال، والأهداف الثقافية في نشر التراث اليدوي الحرفي في مصر كجزء من قوتها الناعمة.





وتحرص هذه النسخة من المعرض منتجات متعلقة بشهر رمضان المبارك، كما سيتم خلال فعاليات المعرض تنظيم عرض أزياء للعبايات الرمضانية، وعروض لعدد من الفرق الموسيقية الشعبية من النوبة والبحر الأحمر.



وأفادت القباج أن معرض "ديارنا" يشهد، لأول مرة، مشاركة وفد من المستثمرين وسيدات الأعمال من عدد من الدول العربية، بجانب مشاركة المجلس التصديري للحرف اليدوية، حيث تهدف الوزارة إلى تنمية شراكات أعمال متوسعة لإتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية وتعزيز المنتج المصري خارج البلاد. وتشجيعاً للدفع الالكتروني، سيتم توفير كافة وسائل الدفع للسادة الزوار، مثل ماكينات الصرف الآلي، وخدمات الدفع الفوري، بالإضافة إلى توفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.



ومن جهته عبر تامر فودة، رئيس قطاع إدارة الممتلكات والأصول في كايرو فستيفال سيتي مول، عن سعادتة باستضافة معرض "ديارنا للحرف اليدوية" للعام الرابع على التوالي، وقال: "لطلاما كان للقطاع الخاص دور محوري في دعم المجتمع ورفع الاقتصاد المصري من خلال تسليط الضوء علي المشاريع المصرية الصاعدة و توفير فرص مختلفة لهم لعرض مشروعاتهم و مواهبهم وهذا ما نحاول تقديمة من خلال استضافة معرض ديارنا".



وجدير بالذكر أن المعرض يقام على مساحة 3000 متر مربع، ويستضيف 450 من العارضين، والذين يعرضون منتجات أكثر من 4000 فرد يتناوبون على فترتين خلال المعرض. الفترة الأولي تبدأ من 23 فبراير حتى 1 مارس المقبل، والثانية تبدأ من 2 إلى 9 مارس، وذلك لإتاحة فرصة تسويقية لأكبر عدد ممكن من العارضين. كما يستضيف المعرض محافظة سيناء والبحر الأحمر ليكونوا ضيف شرف الدورة (66)، حيث سيتم تسليط الضوء على المنتجات والثقافة الخاصة بتلك المحافظات، بجانب مشاركة عارضين من ضيوف مصر "السودان –سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال" لعرض ثقافاتهم المتميزة ودعم قضاياهم.