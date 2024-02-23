فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. صور

أدى عشرات الفلسطينيون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم قمع الاحتلال واجراءاته بمنع وصول المصلين للمسجد.

واعتدت قوات الاحتلال على عددا آخر حاول دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ومنعتهم من الدخول.

وتواصل قوات الاحتلال للجمعة الـ ٢٠ على التوالي، فرض قيود مشددة على المصلين الوافدين للأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وقالت الوزارة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 29514 شهيدا و69616 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وقالت حركة حماس الأسلامية في تصريحات صحفية: في ظل تأكيد هيئات رسمية نبأ استشهاد معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجون العدو الصهيوني المجرم تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ما يرفع عدد الشهداء داخل سجون الاحتلال إلى عشرة منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على شعبنا في السابع من أكتوبر، فإننا نحذر من مخطط صهيوني فاشي واضح المعالم يتم من خلاله القتل المتعمد للمعتقلين الفلسطينيين عبر سياسة الإهمال الطبي، والتعذيب والتجويع.

وطالبت حماس في بيانها: اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، تجاه ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا من انتهاكات فظيعة وخطيرة، من أجل توثيقها ورفعها للجهات القضائية الدولية، والضغط كذلك على الكيان النازي لوقف هذه السياسات المتجردة من كافة القيم الإنسانية والأخلاقية.