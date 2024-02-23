36 مرشحا على 7 مقاعد بالانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالشرقية

انطلقت اليوم الجمعة 23 من فبراير الجاري 2024، انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة المهندسين بالشرقية، بمُشاركة فعالة من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددها 53 ألف مهندس بالمحافظة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل بمقر النقابة الفرعية بمدينة الزقازيق.

قال المهندس أحمد مرسي، آمين عام نقابة المهندسين بالشرقية، إن انتخابات التجديد النصفي تُجرى على 7 مقاعد عضوية بنحو 4 مقاعد للشعبة المدنية بمنافسه 25 مرشحًا،، ومقعدين للشعبة الكهربائية بمنافسة 6 مرشحين، ومقعد واحد للشعبة الميكانيكية بمنافسة 5 مرشحين.

وأشار إلى أن الانتخابات تُجرى أيضًا لأختيار مرشحين في مجالس شعب النقابة العامة فى تخصصات: «مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، وكمياء، غزل ونسيج ، تعدين وبترول»، لافتا إلى أن الإنتخابات تُجرى داخل 12 لجنة فرعية بالشرقية.