جنوب الوادي بالمركز 49 بالتصنيف العـربي للجامعات

حصلت جامعة جنوب الوادي، على المركز 49 عربيًا ضمن 115 جامعة مُدرجة بالتصنيف، من بين 208 جامعة عربية، تقدمت للتصنيف.

ويعتمد التصنيف العربي على عدة مؤشرات ومعايير تُقّيم فيها الجامعات ومن ضمنها جودة التعليم والتعلم وتميز أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، والابداع والريادية والابتكار بالإضافة إلى مؤشر التعاون الدولي والمحلي في المنطقة العربية وخدمة المجتمع.

وأقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حفلًا لتوزيع شهادات الجامعات المدرجة بالتصنيف في نسخته الأولي، بحضور قيادات التعليم العالى وعددٍ كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

جامعة جنوب الوادي

أشاد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتطور تصنيف الجامعات المصرية والعربية مما يعكس دور الابتكار بالجامعات.

وتابع أن ذلك يؤدي إلى التطور الملحوظ فى العملية البحثية والتدريسية و تحويل المخرجات البحثية إلى مخرجات هادفة لخدمة مجتمعاتنا العربية مشيدا بنسخة التصنيف العربي الأولى .

وأشاد الوزير بالمستوى المتميز الذى ظهرت به الجامعات المصرية بالنسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات ٢٠٢٣ ، في عملية تنافسية تنطلق من التكامل والتعاون بين الجامعات العربية.

وقال الوزير إنه يتطلع لوجود تصنيف تخصصي ينبثق من هذا التصنيف مثل مثيلته في التصنيفات الأجنبية حيث أدرجت معظم الجامعات العربية من حيث التخصص في مختلف التصنيفات الدولية مما يعكس قوة بعض التخصصات العلمية بجامعات الوطن العربى.

تكريم رئيس جامعة جنوب الوادي:

و كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي فى حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات العربية المدرجة بهذا التصنيف في نسخته الأولى.

وقال الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بملف التصنيف الدولى بجميع التصنيفات الدولية وظهورها بجميع المحافل الإقليمية والدولية.

ونوه أن جامعة جنوب الوادى لها رصيد كبير في البحث العلمى دور هام في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ودعم الابتكار وتحقيق بيئة جامعية مستدامة.

يذكر انه طبقا لإعلان التصنيف العربي في نسخته الأولى لعام 2023 وصل عدد الجامعات المصرية 28 جامعة مدرجة بهذا التصنيف.

وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات على الجامعات المدرجة بالتصنيفبية، والمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.